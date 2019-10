Foto de vinha no norte da Madeira candidata a melhor do mundo

“Vínhamos pedir a vossa ajuda na junção de esforços neste pequeno contributo de trazer para a Madeira e para a Costa Norte, Boaventura, esta oportunidade de exposição lá fora para o nosso segmento de Enoturismo”, começam por referir os proprietários do projecto Terra Bona Wine Family, instalado na Quinta do Cardo, a propósito do Concurso de Melhor Foto de Vindima do site/revista especializada Winerist.

“Ou seremos nós na Madeira ou será o nosso concorrente directo alemão”, frisam no apelo Marco Noronha Jardim e Maria João Velosa, que esperam contar com mais votos até o próximo domingo, 3 de Novembro, através deste link. Neste momento, concorrendo contra outras três fotos de vinhas no Douro, na Alemanha e na Macedónia, congregam cerca de 45% dos votos, logo seguidos dos alemães com 41%.

“Se ganharmos, estamos a falar de uma reportagem sobre o Enoturismo na Madeira (segmento/nicho dos vinhos de mesa) e do nosso projecto, em particular, e uma promoção gratuita durante um ano nesta Revista Internacional”, lembram. “Contamos com a ajuda de todos. Com uma votação maciça dos Madeirenses, cada um no seu telemóvel e/ou computador, lá chegaremos. O prazo é até domingo. E seria fantástico...”, apelam.

O ‘Winerist’s Best Harvest Photo Competition 2019’ encontrou os quatro finalistas seleccionados entre um grande número de projectos por todo o mundo, realizada nas últimas quatro semanas. “Momentos de vida rural, atmosfera evocativa e belos frutos foram capturados nestas fotos vencedoras de rara beleza, para um resultado que excede de longe as nossas expectativas”, destacam os organizadores.

Os ‘amantes do vinho’ nesta comunidade Winerist contam-se em mais de 200 mil em todo o mundo e a seu pedido a revista decidiu retomar uma competição que decorrera com sucesso em 2015 e 2016, abrindo o concurso a todas as casas que tiverama experiência da vindima em 2019.

Terminada a votação, o vencedor será anunciado a 4 de Novembro.