Força Aérea trouxe mais uma tonelada de material para a Madeira

O avião da Força Aérea Portuguesa, o C-295 da Esquadra 502 - ‘Elefantes’, aterrou por volta das 13 horas desta Sexta-feira Santa no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo trazendo a bordo diverso material destinado ao combate à covid-19, na Região, nomeadamente equipamentos de protecção individual para diversas forças de segurança e para o Serviço Regional de Saúde.

Segundo o Comando Operacional da Madeira (COM), a Força Aérea Portuguesa deixou cá na ilha mais uma tonelada de material para o apoio à pandemia e destinados ao SESARAM, à Protecção Civil, aos Serviços Prisionais e aos comandos regionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, bem como às unidades militares.

No total, a Força Aérea Portuguesa já transportou para a Madeira e Porto Santo, sob a coordenação do COM, desde o início da operação, oito toneladas de material para apoio ao combate à covid-19.