Fiscalização volta a falhar na extracção de inertes na Madeira

A falha da fiscalização à obra de beneficiação do cais da Ribeira Brava ficou patente na última quarta-feira, em vésperas da declaração do estado de emergência devido à pandemia do covid-19 no nosso país.

Diversos camiões transportaram inertes de uma área não autorizada. Isso mesmo pode ser constatado pelas palavras do director regional do Ambiente que já abriu um inquérito. Manuel Ara de Oliveira promete apurar factos e abrir um expediente de contra-ordenação se houver matéria criminosa.

