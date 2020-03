Estudante de medicina é novo caso suspeito na Madeira

Além do caso do cidadão luxemburguês que o DIÁRIO noticiou esta manhã, há mais um caso suspeito de infecção pelo Covid-19 em análise no Hospital Dr. Nélio Medonça.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar trata-se de uma rapariga, estudante de medicina na cidade de Braga, que terá estado em contacto com um doente confirmado, não tendo, contudo, feito qualquer tipo de quarentena. A jovem apresentou-se esta manhã no Serviço de Urgência acompanhada de um familiar, com um quadro sintomático que remete para a suspeito de infecção pelo novo coronavírus.

Relembramos que são dois os casos suspeitos de Covid-19 na Madeira que aguardam confirmação laboratorial. Até ao momento a Região continua sem casos positivos.