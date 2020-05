Estrangeiros ponderam investimentos na área da transformação no sector das pescas da Madeira

Há estrangeiros que estão a ponderar investimentos na área da transformação no sector das pescas da Região. Um interesse traduzido na visita que dois empresários realizaram, esta terça-feira, às instalações dos serviços da Lota do Funchal, na companhia do secretário regional de Mar e Pescas, e que serviu, também, para tomarem contacto directo com os processos relacionados com a fileira da pesca regional.

Há uma semana, Teófilo Cunha recebeu os mesmos empresários no seu gabinete para uma reunião de trabalho, tendo então explicado, nesta primeira abordagem, os mecanismos que o Governo Regional dispõe para o sector e as áreas de potencial investimento.

Um dos objectivos que estão a ser trabalhados pelo secretário regional de Mar e Pescas relaciona-se com o aumento da cadeia de valor de algumas das espécies de pesca regional, em particular o atum rabilho. Com esse propósito, o governante tem reunido com quem conhece da matéria e dos circuitos comerciais que podem ajudar a potenciar o reconhecimento da qualidade do pescado regional e desta forma reforçar o rendimento dos pescadores e armadores.