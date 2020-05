Escola dos Ilhéus vence IV edição do Prémio Nacional do Conto em Filosofia para Crianças

A APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática acabou de divulgar na sua página electrónica que o conto ‘A Sabedoria do Tempo’ é o vencedor da IV edição do Prémio Nacional do Conto em Filosofia para Crianças - 2020. O trabalho (texto e ilustrações) foram elaborados pelos alunos da turma do 4ºA da EB1/PE dos Ilhéus – Funchal, com a coordenação pedagógica das professoras Margarita Câmara e Catarina Teixeira.

O conto será publicado em livro e que segundo o regulamento do prémio será entregue aos premiados em cerimónia pública para o efeito. Este ano lectivo e em razão da emergência sanitária, a cerimónia deverá ser agendada por videoconferência em que os alunos e professores responsáveis, bem como pais, representantes da escola e outras entidades da comunidade educativa podem e devem presenciar. O dia, será posteriormente agendado com os responsáveis para o final de junho.

“O projecto Filosofia para Crianças é um projeto inovador, quer na metodologia, quer nas actividades que dinamiza, favorecendo o desenvolvimento de capacidades de questionamento e de argumentação, a reflexão sobre valores éticos e sociais, a partir de textos, jogos, vivências, imagens, histórias, etc. A frequência de cursos de formação promovidas pela DRE, forneceu as ferramentas necessárias para que estas docentes concretizem estes projectos em contexto escolar”, explicam as responsáveis.