Escola da Ribeira Brava é a pior da Madeira

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, é a pior escola da Madeira, aparecendo em 539.º lugar no ‘ranking’ das escolas a nível nacional.

Segundo os dados compilados por vários órgãos de comunicação social do continente, a Escola da Ribeira Brava regista uma média de 7,78 valores nos Exames Nacionais do Secundário. Além de colocar a Madeira no quadro das ‘10 piores classificadas’, representa também uma descida de 20 lugares em relação ao ano lectivo anterior (a média em 2018 foi de 8,39).

Em termos distritais, a Região Autónoma Madeira aparece no 15.º lugar do ‘ranking’ dos resultados médios nos exames, com uma média de 10,58 valores.

Numa análise realizada pela Agência Lusa tendo por base os resultados dos mais de 221 mil exames realizados pelos alunos no ensino secundário, Coimbra volta a ser o distrito com a melhor média (11,61 valores) nos 8.824 exames realizados pelos alunos do ensino secundário em 2019.

Bragança, a Região Autonomia dos Açores, Beja e Setúbal aparecem no ‘fundo’ da lista de 20 distritos.

Física, Química e Biologia com média negativa

A Região Autónoma Madeira destaca-se também pela negativa nas disciplinas de Física, Química e Biologia.

Apesar da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz ser a escola pública mais bem classificada em Física e Química do país, a Madeira é a zona do país com piores resultados a esta disciplina, segundo uma comparação por distritos realizada pela Lusa, em que a Região Autónoma aparece em último lugar.

Os dois alunos da secundária de Porto Moniz que prestaram provas a Física e Química destacaram-se ao conseguirem uma média de 16,15 valores, levando a escola a ocupar o 1.º lugar do ‘ranking’ da Lusa, no qual aparecem outras duas escolas públicas entre as 20 mais bem classificadas (no ano passado havia apenas uma).

Em Biologia -- disciplina em que quatro em cada dez escolas do Ensino Secundário tiveram média negativa no exame nacional de Biologia e Geologia em 2019, piorando os resultados em relação ao ano anterior -- a Região Autónoma da Madeira surge entre as ‘10 piores classificadas’, em 4.º lugar, com uma média de 5,9 valores.

Francisco Franco com melhor média

Numa nota mais positiva, a Escola Secundária Francisco Franco foi a escola madeirense que obteve melhores resultados nos Exames Nacionais, com uma média de 11,74 valores.

Fica no Porto a melhor escola pública nos exames nacionais de 2019: o Colégio Nossa Senhora do Rosário.

A primeira escola pública é a Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, e surge apenas em 32.º lugar do ranking.

A Francisco Franco surge apenas em 106.º lugar do ranking.

Comparando ensino privado e público, os colégios voltaram a destacar-se em termos percentuais, com 90,9% dos 77 colégios a terem média positiva. Já entre as 437 escolas públicas, 340 (77,80%) obtiveram médias iguais ou superiores a 10 valores.

Santa Cruz entre as 10 melhores escolas públicas

Em destaque também pela positiva está a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que surge na lista das 10 escola públicas melhor classificadas nos Exames Nacionais, com uma média de 10,9 valores.