Escola da APEL inicia matrículas de novos alunos a 6 de Julho

As matrículas de novos Alunos na Escola da APEL, para o ano lectivo 2020/21, têm vindo a decorrer para alunos pré-inscritos, com marcação prévia, iniciando-se a 6 de Abril, entre as 9h e as 12h30, as matrículas de alunos não pré-inscritos, segundo a seguinte calendarização:

Dia 6 – Cursos Técnico de Turismo (sem mensalidade) e de Informática

Dia 7 – Curso Técnico de Desporto e Curso CEF de Ciências e Laboratórios (este último para Alunos com o 10º ano concluído)

Dia 8 - Cursos de Ciências e Tecnologias e de Artes Visuais

Dia 9 – Cursos de Ciências Socioeconómicas e de Línguas e Humanidades

Dia 10 – Cursos CEF de Saúde e de Serviços Jurídicos (para Alunos com o 11º concluído ou com o 12º incompleto).

A matrícula poderá ser efectuada com as notas do 2.º ou 3.º período do 9.º ano, caso os Encarregados de Educação não disponham ainda do certificado final. Também poderá ser efectuada noutra altura e noutro horário, desde que exista marcação prévia, através de [email protected]; [email protected] ou pelo telefone 291740470.

A Direção da Escola da APEL informa ainda que, dado o número de matrículas já efectuadas e o número de alunos pré-inscritos, sobram vagas apenas para completar mais uma turma de cada um dos cursos indicados anteriormente, pelo que a matrícula, posterior a essas datas poderá não garantir vaga para o próximo ano lectivo.