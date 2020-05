Enfermeira madeirense vence Prémio Europeu de Excelência na Prática de Enfermagem

Márcia Noélia Pestana-Santos é madeirense e acaba de ser distinguida em Coimbra, com o Prémio Europeu de Excelência 2020 na Prática de Enfermagem, atribuído esta semana pela Sigma (sociedade honorífica de enfermagem).

A especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, a exercer desde 2005, no Bloco Operatório do Hospital Pediátrico de Coimbra (actualmente integrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE) e, mais recentemente, também docente na ESEnfC, foi distinguida no âmbito de uma avaliação por nota curricular, na qual foram apreciados aspectos como a compaixão e a atenção nos cuidados prestados, a prática clínica baseada na evidência científica e a promoção de planos de atendimento individualizados.

A Sigma Europa considerou, também, que a enfermeira “actua como inspiração para colegas, pacientes e familiares”, refere nota de imprensa enviada aos media.

Natural do Estreito de Câmara de Lobos, Márcia Santos já havia recebido outros cinco prémios ou honras e colecciona assim mais um ‘título’, concedido na 5ª Conferência Bienal Europeia da Sigma, que termina hoje, sob a organização da ESEnfC e do Capítulo Phi Xi da Sigma, constituído na ESEnfC em Setembro de 2011.

Para a madeirense, este prémio é não só o “reconhecimento internacional de uma enfermeira portuguesa a trabalhar em Portugal”, mas também “uma responsabilidade acrescida” no sentido de “trabalhar continuamente e sempre para melhorar o que se fez até ao momento na prática clínica”.

Percurso ascendente

Licenciada em Enfermagem pela então Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, mestre em Ciências de Enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto e a frequentar estudos de doutoramento em Enfermagem, também no ICBAS, a enfermeira e docente na ESEnfC é, ainda, pós-graduada em Enfermagem de Anestesiologia.

Na ESEnfC, Márcia Pestana-Santos lecciona a área curricular de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria e orienta ensinos clínicos de Cuidados Primários/Diferenciados. É ainda investigadora na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E), acolhida pela ESEnfC.

Prémios da Sigma Europa

Em 2020, foram ainda vencedores dos Prémios da Sigma Europa de Excelência 2020 (nas categorias de Educação em Enfermagem e Investigação em Enfermagem), respectivamente, os professores Peter Vermeir (Bélgica) e Jan Dewing (Reino Unido).

Perto de 280 congressistas de 28 países dos cinco continentes participam, durante dois dias (28 e 29 de Maio), na 5.ª Conferência Bienal Europeia da Sigma (https://sigma.esenfc.pt/), este ano organizada num formato à distância (videoconferências), em virtude do contexto de pandemia por coronavírus.

“A inovação, a influência e o impacto da enfermagem na saúde global: um olhar para o passado, avançando para o futuro” foi o tema da quinta edição desta conferência europeia, que se realiza desde 2012: nesse ano em Cardiff e depois em Gotemburgo (2014), Utreque (2016) e Cambridge (2018).

Organizada pelo Capítulo Phi Xi da Sigma, que é presidido pela professora da ESEnfC Lurdes Lomba, esta iniciativa visa “facilitar a partilha do conhecimento resultante de investigações mais recentes, de inovações e desenvolvimentos atuais no contexto da enfermagem e cuidados de saúde a nível local, nacional e internacional”, lê-se no sítio do evento na Internet, onde se explica que as conferências [europeias da Sigma] têm evoluído e atraído enfermeiros de todo o mundo, proporcionando uma excelente oportunidade para socializar e desenvolver colaborações internacionais, tanto em investigação como em educação.

A Sigma (Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing”, fundada em 1922, é uma sociedade honorífica que desenvolve actividades com vista à melhoria da saúde das populações, através do desenvolvimento científico da prática de enfermagem.