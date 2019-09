Empresários consideram apoios do Governo Regional fundamentais ao arranque do seu projecto

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visitou, esta manhã, duas empresas criadas no concelho de Santa Cruz, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

A ocasião serviu para evidenciar que os empresários locais consideram que o apoio inicial do Governo Regional “fez toda a diferença” na viabilização do projecto.

A primeira visita foi a uma loja de venda de flores, a ‘Tina Flor’, para a qual a promotora reconheceu a importância do apoio recebido do Governo Regional, sem o qual expressou que não teria conseguido abrir o espaço comercial em Fevereiro último no coração de Santa Cruz, a pouca distância da igreja. Um projecto que contou com um financiamento na ordem dos 9,7 mil euros e que permitiu criar um posto de trabalho à nova empresária que estava em situação de desemprego.

Do outro lado da rua, Rita Andrade esteve com a equipa do IEM na ‘Taberna do Petisco’, um projecto igualmente apoiado pelo Instituto de Emprego da Madeira, que abriu as portas em Julho de 2015. De um espaço que marcou o arranque do investimento, os promotores conseguiram não só manter o projecto vivo como implementar uma nova dinâmica, tendo aumentado a área das instalações do restaurante e duplicado o número de postos de trabalho desde a sua abertura.

Para esta candidatura, o Instituto de Emprego da Madeira atribuiu um financiamento na ordem dos 46 mil euros pela criação inicial de quatros postos de trabalho.

Na visita às duas empresas, a secretária regional procurou ainda mostrar que “as empresas têm os seus ciclos de vida” e que, sendo “devidamente orientadas”, afirmam-se, e, por isso mesmo, devem ser reconhecidas como “exemplos”.

De referir que, em 2019, o IEM atribuiu, através do PEED, cerca de 627 mil euros, que permitiram a criação de 37 empresas e 59 postos de trabalho. Na actual legislatura, desde 2015, foram 5,5 milhões de euros destinados à criação de 323 empresas e um total de 561 novos postos de trabalho.