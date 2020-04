Emitidos 6,2 milhões de euros em reembolsos de IRS na Madeira

Dos 123 mil contribuintes com residência fiscal na Região, 50.869 já submeteram a declaração de IRS referente a 2019 nos 20 primeiros dias da campanha, apurou o DIÁRIO.

Até 20 de Abril foram entregues, via Internet, 26.078 declarações automáticas e 19.303 ‘não automáticas’.

Entretanto, 7.243 contribuintes com residência fiscal já receberam o reembolso referente ao imposto. No total foram emitidas liquidações no valor total de 6.214.597,65 euros, numa média de 858 euros/contribuinte.

Até 20 de Abril foram também emitidas notas de cobrança para 539 sujeitos passivos, no valor total de 163.628,57 euros, que têm de ser pagas até o dia 31 de Agosto.

Os serviços da Autoridade Tributária emitiram 2.250 notas de liquidação nulas, isto é, declarações que não geram nenhum reembolso nem nenhum pagamento à Fazenda Pública.

No total e nos primeiros 20 dias do mês já foram processadas 10.032 declarações na Região, que começaram a ser entregues a 1 de Abril.

Segundo dados da Autoridade Tributária da Madeira, 44 mil contribuintes estão em condições de efectuarem a entrega do IRS automático e 79 mil de forma não automática.

O número de submissões deste ano está em linha com os dos anos anteriores.

A nível nacional a AT contabiliza 2.593.998 declarações submetidas até 14h50 de hoje.