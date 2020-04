É uma triste notícia para a família e amigos em particular, e para a comunidade madeirense no Reino Unido em geral. Uma emigrante madeirense, que residia em Inglaterra há quase 20 anos, morreu esta tarde de segunda-feira num hospital do Reino Unido, vítima da covid-19.

No DIÁRIO do Coronavírus desta segunda-feira pode ler todos os detalhes desta história que não teve um final feliz.

Recorde-se que o número de óbitos no Reino Unido durante a pandemia covid-19 subiu para 16.509 após ter sido registada a morte de mais 449 pessoas infectadas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde britânico.

Segundo a Agência Lusa, o número total de casos de contágio é agora de 124.743, mais 4.676 do que no dia anterior, referiu.

No domingo tinham sido registadas mais 596 mortes e 5.850 novos casos de pessoas infectadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes são compilados a partir de dados das direcções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e referem-se a óbitos registados até às 17 horas da véspera apenas em hospitais.

O número de pessoas infectadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9 horas de hoje.