Élvio Sousa pede antecipação de liquidez para as empresas

O líder parlamentar do JPP disse dar voz a um vasto conjunto de pequenos empresários, que estão preocupados com o pagamento de salários muito em breve. Élvio Sousa vê com bons olhos a simplificação do lay off, mas não chega. Alguns estão perante o cenário de terem de se endividar para pagar salários.

O JPP pede uma antecipação da liquidez e que seja realizada a alteração, já anunciada, para que os sócios gerentes das pequenas empresas sejam abrangidos pelos apoios.

Élvio Sousa questionou, também, se o Governo vai prolongar os apoios da electricidade e da águas, como os anunciados para a segunda quinzena de Março, que termina amanhã.