Eletrólise, a técnica que elimina definitivamente os pêlos brancos

Descoberta há mais de 100 anos, a Eletrólise (ou Depilação Elétrica), continua a ser a única técnica aprovada pela FDA (US Food and Drug Administration), para a eliminação definitiva de qualquer pêlo.

Com garantia de resultados em todos os tipos de pêlo, inclusive penugem, esta técnica tem que ser executada com a maior precisão, segurança e qualidade!

Como funciona?

É introduzido dentro do folículo piloso um filamento metálico tão fino como um fio de cabelo no qual passa uma pequena corrente eléctrica. Esta corrente aplicada, apesar da sua baixa intensidade (para proteger a pele), é suficiente para destruir as células germinativas, pondo fim ao ciclo de crescimento do pêlo.

No Luísa Correia- Centro de Estética Avançada, utilizamos esta técnica há mais de 20 anos e apercebemo-nos que é, sem dúvida alguma, a melhor técnica de depilação definitiva para tratamento dos pêlos do rosto e de outras zonas mais sensíveis, especialmente os pêlos brancos que não são eliminados pelos tratamentos de Laser ou Luz pulsada.

Com tantos casos de sucesso no nosso dia-a-dia e tão pouca informação disponível na internet, decidimos divulgar este método tão eficaz para chegar ao maior número possível de mulheres e homens que procuram ajuda no tratamento, em especial dos pêlos brancos.

