“É fundamental haver discussão pública”, reage Ricardo Franco sobre torres eólicas no litoral

Depois de José António Garcês, Ricardo Franco mostra algumas reservas sobre eventuais impactes ambientais que as torres eólicas offshore, em mar aberto, possam vir a ter se forem instaladas no Porto da Cruz, uma das três zonas apontadas no âmbito do projecto ARCWIND (2017/2020), estudo do Centro de Tecnologia Marinha e Engenharia Oceânica, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que na edição impressa de hoje do DIÁRIO dá conta, no entanto o presidente da Câmara Municipal de Machico diz ser a “favor da solução e não contra”, uma reacção que vai ao encontro dos contributos que o seu concelho tem vindo a ter adoptando medidas para redução de alterações climáticas, por isso mesmo entende que deve manter um “discurso coerente”.

“Este tipo de recurso sustentável, natural, é o caminho, não há volta a dar, aliás este tipo de produção de energia está já vulgarizada no Norte da Europa”, afirmou há instantes, ainda assim, considera ser “muito prematuro” estar a realizar declarações quando não conhece o estudo em causa. “O impacte ambiental é fundamental tal como é uma discussão pública para percebermos o efeito directo que terá na paisagem”, observou o socialista que vai no seu segundo mandato.

A autarquia há muito que dá sinais de estar alinhada com o plano nacional para as alterações climáticas, realçou por fim.