Droga em Machico no primeiro julgamento com máscaras e viseiras de protecção na Madeira

O primeiro julgamento com medidas de protecção individual de magistrados, advogados e arguidos, todos com viseiras ou máscaras devido à pandemia de coronavírus, teve início esta tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000). O colectivo de juízes presidido por Teresa de Sousa está a julgar quatro arguidos acusados de tráfico de estupefacientes em Machico.

Nenhum dos arguidos quis prestar declarações em tribunal, pelo que foram ouvidos quatro agentes da PSP de Machico que participaram nas investigações.

A Comarca da Madeira é a primeira no país a retomar os julgamentos com medidas de protecção individual para os intervenientes. Para o efeito, foram adquiridas 250 viseiras de acetato para juízes, procuradores e funcionários judiciais, bem como 35 barreiras de acrílico para as secções de atendimento ao público. No julgamento desta tarde foram também disponibilizadas máscaras para os três arguidos presentes na sala de audiência (o quarto está detido na Cancela e acompanha o julgamento por videoconferência). Os quatro advogados usaram máscaras, adquiridas a suas expensas.