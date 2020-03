$!Dolores Aveiro já teve alta hospitalar e deixa mensagem de esperança

Dolores Aveiro já teve alta hospitalar, depois de ter sofrido um AVC isquémico. A mãe de Cristiano Ronaldo, Elma, Kátia e Hugo, recorreu à sua conta de Instagram para dar conta de que já se encontra na sua “casinha”, rodeada de amor da família que é a sua “fortaleza e energia”, e aproveitou para agradecer o “apoio e carinho” demonstrado por todos nestes dias “duros, mas de luta e vitórias”.

A matriarca do clã Aveiro, que é a portuguesa com mais seguidores no Instagram – 2,1 milhões até ao momento – alerta para o momento delicado em que se vive e diz que não vale a pena “julgar a cor da pele, a roupa que se veste, o sapato ou o aspecto de cada um”, pois “somos nada diante da vida”.

Diz mesmo que a vida “é uma lição” e precisamos de “dar valor e ser gratos por tudo”, mantendo a fé de que “tudo vai dar certo”.