Doentes da Hemato-oncologia do SESARAM dizem ser atendidos sem condições de segurança

Vários doentes do Serviço de Hemato-oncologia do SESARAM sentem não ter as devidas condições de segurança no entendimento, que estão a ter no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Não estão em causa os tratamentos em si, mas o atendimento administrativo.

Alguns desses doentes, que contactaram o DIÁRO, nesta manhã, a dar conta da sua indignação, não percebem como, numa altura em que são recomendados muitos cuidados relacionados com a prevenção da Covid-19, podem ser atendidos em condições que entendem perigar a sua segurança, até por estarem incluídos em grupos de risco.

Ao que nos afirmaram, cerca de 30 pessoas estariam a aguardar vez, umas no interior, outras na rampa, mas sem que fosse possível manter as distâncias de segurança, que vêm a ser recomendadas pelas autoridades de saúde, a todos os cidadãos. Condições que, por maioria de razão, defendem, deveriam ser praticadas no serviço de saúde e, em especial, nos doentes oncológicos.

Além dessas questões, o espaço, garantem-nos, não propicia conforto. É frio e até tem infiltrações da chuva, o que é relevante tendo em conta que, além de tudo o que já foi dito, vários dos utentes são idosos.