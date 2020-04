Doente com Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça está a ser ventilado

Um doente internado com Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça está a ser ventilado. O DIÁRIO sabe que o doente em causa está internado há alguns dias na unidade preparada para receber infectados com o novo coronavírus (Medicina Nuclear), tendo o seu estado de saúde agravado esta noite, o que terá obrigado a suporte respiratório. Devido a esta alteração do quadro clínico, o doente será transferido para a salas que já haviam sido montadas na área da Cirurgia de Ambulatório da unidade hospitalar.

Mais informações deverão ser obtidas esta tarde, na habitual conferência de imprensa da Secretaria Regional da Saúde e IASAÚDE .