A RTP Internacional vai transmitir esta sexta-feira, 12 de Junho, às 12h45 o documentário produzido pelo Observatório Oceânico da Madeira (OOM) intitulado ‘À Beira do Mar Profundo’., cujas filmagens decorreram em 2018, durante a campanha oceanográfica.

O documentário retrata os trabalhos científicos realizados por uma vasta equipa técnicocientífica com recurso a tecnologia de vanguarda.

De acordo com o OOM, foram exploradas zonas profundas e desconhecidas do mar da Madeira e fez-se uma das maiores descobertas científicas dos últimos tempos na região - a observação e recolha de corais de águas frias à profundidade aproximada de 2000 m, nas margens do canhão submarino da Ribeira Brava.

Uma descoberta só possível graças à “utilização do ROV Luso, um veículo remotamente operado pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC)”, explica o OOM através de comunicado, salientando que estas comunidades de corais “fornecem habitat para outros organismos e são consideradas ecossistemas marinhos vulneráveis de elevado valor ecológico e conservacionista” e, ao que tudo indica, estão no estado pristino, sem vestígios evidentes de impactes humanos.

Durante esta missão oceanográfica, foi recolhida muita informação relevante. apesar de uma parte já ter sido analisada, há ainda muitos dados meteo-oceanográficos, biológicos e ecológicos que vão continuar a ser tratados durante os próximos anos por diferentes especialistas.

Projecção internacional

Para além da estreia na RTP Internacional Europa, o documentário também será exibido no mesmo dia na RTP Internacional América, pelas 22 horas, com repetição no dia 14 de Junho (domingo) às 18h30.

Antes, a 13 de Junho, será transmitido na RTP Internacional Ásia, pelas 9h45 e durante os dias 12 e 13 de Outubro, vai estar em exibição no MIPCOM (Mercado Internacional de Programas de Comunicação), em Cannes, França.

A campanha oceanográfica e o respectivo documentário foi financiado pelo projecto M1420-01-

0145-FEDER-000001- Observatório Oceânico da Madeira (OOM).