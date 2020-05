Director da Easyjet critica quarentena para passageiros na Madeira

O director-geral da Easyjet em Portugal, José Lopes, afirmou, ontem, que a retoma da actividade da companhia no nosso país está muito dependente da eliminação da quarentena imposta aos passageiros que chegam à Madeira e por isso sugeriu “a eliminação destas barreiras à conectividade”.

“Há quarentenas transversais a todos os passageiros que chegam à Madeira quando não as temos em Portugal continental, o que é uma barreira real ao tráfego doméstico”, adiantou o gestor num debate online promovido pela Publituris. Segundo José Lopes, “os mercados mais propensos a começar a operar são os domésticos”, sendo que “o mercado doméstico mais forte é a ligação Lisboa-Funchal, e infelizmente, na Madeira, temos restrições que vão além das que temos no continente”. “O feedback que vamos tendo é que a linha a seguir vai ser essa, com restrições acima do que vai ser implementado em Portugal continental e na Europa. Esperemos que não se concretize, e que exista uma unificação das medidas, porque esse seria à partida um dos mercados com maior potencial para um arranque numa primeira fase”, acrescentou o porta-voz da Easyjet.

A companhia de viagens de baixo custo suspendeu as ligações para a Madeira a 17 de Março, devido à pandemia de Covid-19.