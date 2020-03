Direcção Clínica cessante propôs restrições às visitas

A Direcção Clínica, que hoje cessou funções, propôs, na última terça-feira, um conjunto de restrições às visitas nas unidades do SESARAM, em linha com o que está a acontecer em outras zonas do país e do mundo.

Fonte dessa Direcção, revelou ao Diário que a proposta foi recusada pelo Conselho de Administração.

Em síntese, era definido um conjunto de excepções, que previa quem e em que condições poderia efectuar visitas.

As restantes pessoas ficavam impedidas. Ainda assim, por decisão do responsável clínico do serviço, poderia haver autorizações pontuais.