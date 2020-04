Diocese aconselha fiéis a celebrarem Páscoa “sem pressa”

A Diocese do Funchal disponibiliza no seu sítio da Internet sugestões para os católicos viverem o tríduo Pascal sem saírem de casa.

São nove os conselhos que a Igreja da Madeira dá para que o momento mais importante para os católicos seja vivenciado, mesmo que longe dos altares.

Eis as sugestões:

1. Escolher previamente o horário em que se vai participar na celebração litúrgica, só ou com toda a família, para permitir que cada um se prepare devidamente.

2. Convém preparar o espaço com uma vela e uma cruz junto ao meio de comunicação através do qual ocorre a transmissão da celebração litúrgica (rádio, ou televisão, computador, etc.).

3. Vestir-se adequadamente.

4. Desligar telefones e telemóveis, ou outros meios de comunicação, que não sirvam à transmissão da celebração litúrgica.

5. Durante a celebração litúrgica é importante fazer os gestos como se estivéssemos na igreja, se for possível, se a saúde de cada um ou o espaço familiar o permitir (sentar, levantar, ajoelhar).

6. É importante dar valor ao silêncio para interiorizar a Palavra de Deus e, depois da Comunhão de quem preside, cada um ou em família, fazer um ato de comunhão espiritual

7. É importante não ter pressa.

8. Em casa, convém escolher um espaço adequado para a oração em conjunto com dignidade e recolhimento. Onde for possível, prepare-se um pequeno «recanto da oração» (cf. Catecismo da Igreja Católica, 2691) ou, pelo menos, um espaço da casa onde se coloca a Bíblia aberta, a imagem do crucifixo, um ícone/imagem da Virgem Maria, uma vela para acender no momento oportuno, se possível sobre uma toalha branca.

9. Realizar a dinâmica da Páscoa em casa da Diocese do Funchal com a construção de uma cruz.

Logo, pelas 16h30, o Bispo D. Nuno Brás vai celebrar a Paixão do Senhor, na Sé. A cerimónia, à porta fechada, terá transmissão na RTP-M, no PEF e no Facebook da Diocese.



Amanhã, o prelado preside à Vigília Pascal às 21h30 e no Domingo celebra missa pelas 12h00, com transmissão em directo na RTP-M.