Dia quente e húmido

A chuva está hoje nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas até ao início da manhã e depois no final do dia, uma quarta-feira com períodos de céu muito nublado, com vento fraco a moderado, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e no extremo Leste da ilha da Madeira.

No Funchal não está prevista chuva, mas as nuvens devem cobrir o céu em algumas fases do dia. O vento será fraco, a temperatura máxima chega hoje aos 26ºC no Funchal, aos 24ºC no Porto Santo. Caniçal e Santana estarão mais frescos, com máxima de 23ºC.

Quanto ao mar, com temperatura entre os 21/22ºC, conte com ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de Norte/Noroeste na costa Norte, e com ondas do quadrante Sul com 1 metro, na costa Sul.