Dia cinzento na Madeira com aguaceiros a Norte e nas zonas montanhosas

Esta terça-feira, 9 de Junho, será marcada por muita nebulosidade em toda a ilha da Madeira. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as nuvens apresentar-se-ão com mais intensidade nas vertentes norte, nas zonas montanhosas e na ilha do Porto Santo, com fortes probabilidades de aguaceiros fracos durante a manhã.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de nordeste, aumentando de intensidade (até 40 km/h) nas zonas montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC