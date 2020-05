Não há novidades em relação aos números da covi-19 na Madeira. Segundo o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde divulgado há pouco o arquipélago mantém os 90 casos diagnosticados e os zero mortos devido à doença. Estes dados incluem a informação integrada no sistema até às 24 horas de ontem e coincide com a divulgada ontem ao final da tarde pela Secretaria regional da Saúde.

A Madeira mantém-se como a zona do país menos afectada pela pandemia.