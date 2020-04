Desinfeção Profissional no exterior - Prevenção COVID-19

Em acordo com as recomendações internacionais, a Extermínio - Higiene Controle Lda, disponibiliza um serviço de desinfeção profissional, o qual é recomendado para os casos de presença ou suspeita de SARS-CoV-2 em habitações, entidades públicas e privadas, entre outras edificações, mas também como método preventivo em organizações com elevado número de pessoas e que pretendam controlar a propagação do vírus!

Os desinfetantes utilizados pela nossa entidade, poder-se-á aplicar no domínio privado e da saúde pública, os quais têm por base a desinfeção do ar, superfícies, materiais, equipamento e mobiliário, que não entrem em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos para animais, tanto em locais privados como públicos ou industriais, incluindo hospitais.

O vírus que causa o SARS-CoV-2, permanece por várias horas até dias, nas superfícies e nos aerossóis, segundo um novo estudo publicado no New England Journal of Medicine.

Os cientistas descobriram que o vírus é detetável por até 24 horas em papel/cartão, até 3 horas em aerossóis, até 4 horas em cobre, até 2 a 3 dias em plástico e aço inoxidável.

A Desinfeção é uma técnica que visa eliminar agentes patogénicos (bactérias, vírus e fungos), em todos os ambientes onde os mesmos possam ser prejudiciais, com recurso à utilizando agentes químicos. É uma mais valia quando usada para prevenir a propagação de doenças respiratórias e infeções nos espaços interiores e exteriores, onde vivemos e trabalhamos.

Nebulização e Termo nebulização com equipamentos profissionais (ver imagem anexado a este noticia) pode ser feito no interior e exterior.

Áreas de utilização:

- Edificações a nível interno e externo;

- Piscinas, aquários e outras águas;

- Sistemas de ar condicionado;

- Paredes e pavimentos;

- Fossas sépticas e águas residuais.

O que desinfeta no exterior:

- O Ar;

- Superfícies;

- Materiais;

- Arruamentos;

- Escadarias e os seus corrimãos.

O papel do profissional de controlo de pragas, na eliminação do risco é óbvio, mas também integrado legalmente, dado que possuímos conhecimento, equipamentos, recursos humanos qualificados e as técnicas para o uso de biocidas. Onde quer que esta nova doença esteja presente, certas técnicas utilizadas no controlo de pragas, como ULV (tratamento com baixos volume) e ULD (tratamento com doses reduzidas), são fundamentais em conjunto com os procedimentos adequados, para desinfetar espaços e ajudar a manter o vírus à distância.

Milhares de colaboradores das entidades, com o CAE 81291 – Atividades de Desinfeção, Desratização e Similares, estão neste momento e por todo o globo terrestre a desinfetar hospitais, lares, arruamentos e outros espaços, auxiliando as entidades competentes a impedir a propagação do vírus e a proteger a saúde pública.

Serviços Profissionais e Regulares de Desinfeção devem fazer parte do plano de ação para impedir a propagação de vírus nocivos em áreas críticas!

Como consultores, analisamos as necessidades de cada cliente, elaborando um plano personalizado e adequado para cada situação.

Efetuamos diagnóstico gratuito a qualquer situação de desinfeção!

Telefone: 291 930 500

www.exterminio.pt

Em prol do Ambiente e da Saúde Pública desde 1990.