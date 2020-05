Depois da recusa do debate de urgência, JPP avança com potestativo

Depois da recusa da maioria PSD/CDS, no passado dia 21 de Maio, para a realização de um debate de urgência com o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, o “JPP não vai baixar os braços”, referiu Élvio Sousa na actividade política desta manhã.

O presidente do grupo parlamentar frisou que estão por “esclarecer questões fundamentais sobre os transportes públicos de passageiros, em veículos ligeiros de táxi e TVDE”, sendo este o tema do debate proposto pelo JPP mas que “foi chumbado pela maioria parlamentar”.

“Utilizando os poderes dos deputados e dos grupos parlamentares, pedimos a realização urgente, por via potestativa, de um debate subordinado ao mesmo tema” isto “depois de Rui Barreto ter recusado participar neste debate, por via indireta, e pelo facto do primeiro requerimento do JPP não ter sido admitido, na comissão especializada de economia, finanças e turismo”.

Élvio Sousa refere que este assunto merece ser discutido em “debate, com a presença dos membros do Governo e dos grupos parlamentares com o direito do uso da palavra”.

“Há quatro questões que não foram respondidas pelo senhor Secretário Regional da Economia mesmo aquando da discussão do diploma, na generalidade”, frisou o deputado.

“Quem, deliberadamente, não quer responder é porque tem alguma coisa a esconder”, conclui Élvio Sousa, “motivo pelo qual não vamos fechar o debate, única e exclusivamente, na 2.ª comissão especializada, permitindo assim a sua discussão alargada e disponível para todos”.