D. Nuno Brás sugere que fiéis coloquem à porta de casa uma cruz no domingo de Ramos

Através de um comunicado de imprensa, o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, sugere que, a partir de domingo de Ramos, os fiéis coloquem à porta de cada casa uma cruz (construída com madeira, com ramos de árvores ou com outro material), e que, no Domingo de Páscoa, a ornamentem com flores (se não for possível de outro modo, com flores de papel feitas pelas crianças).

Caso queiram, os fiéis podem enviar para o Facebook da diocese uma fotografia da cruz gloriosa.

Além disso, sugere que, no sábado, às 22 horas, coloquem numa janela de casa uma vela ou acendam as luzes da habitação.

No que toca às visitas do Espírito Santo, refere que terão que ser reagendadas, substituídas por outro qualquer gesto, ou mesmo canceladas, consoante as diversas paróquias, os seus costumes e as suas possibilidades.

Diz ainda que as celebrações do sacramento do Crisma que estavam previstas até finais do mês de Julho serão igualmente adiadas.

Para que todos se possam unir e celebrar a Páscoa nestes condicionalismos, revela que a RTP Madeira fará em directo a transmissão das celebrações a que vou presidir. Serão as seguintes: no Domingo de Ramos, às 12 horas (transmitida da Igreja da Boa Nova); na quinta-feira santa e na sexta-feira santa às 16h30, e no domingo de Páscoa às 12 horas (transmitidas da Sé).