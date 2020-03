Cruzeiro ‘impedido’ de atracar no Porto do Funchal

Após uma semana de viagem transatlântica, chegou esta manhã à baía do Funchal o navio de cruzeiro ‘Marella Celebration’, proveniente do porto de Saint John’s, na Antigua Barbuda. O pequeno navio de passageiros tinha escala prevista, hoje, no Porto do Funchal, tendo reserva no cais Sul. Recorde-se que nos últimos dias o Governo interditou o desembarque de passageiros de navios de cruzeiro em todos os portos, autorizando apenas que estes possam atracar nos portos para abastecimento e manutenção.

O pequeno ‘Marella Celebration’, que tem como destino o porto de Lisboa - também sujeito ao mesmo constrangimento -, encontra-se ao largo do Funchal desde as 10 horas, sendo que nas imediações da entrada no Porto mantém-se o navio-patrulha da marinha NRP Douro. O DIÁRIO está a tentar obter mais informações junto da APRAM.