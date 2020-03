Cristiano Ronaldo já está de regresso a Itália

Cristiano Ronaldo já está de regresso a Turim, depois de pouco mais de quatro horas de permanência da Madeira, onde veio de emergência visitar a mãe que se encontra hospitalizada, depois de ter sido vítima, na última madrugada, de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico.

O jacto privado do craque da Juventus que havia aterrado pelas 16h04 no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, vindo directamente de Turim, partiu já esta noite - cerca das 20h30 – de regresso ao Norte de Itália, onde amanhã a ‘Juve’ disputa com o Milan um lugar na final da Taça de Itália.

Com a companheira Georgina Rodríguez e o filho mais velho, Cristianinho, Cristiano Ronaldo fez visita ‘relâmpago’ à Madeira para poder estar perto da mãe Dolores Aveiro, hospitalizada durante a madrugada com “prognóstico reservado”, segundo nota emitida ao final da tarde pelo SESARAM, mas “estável e a recuperar” segundo CR7 escreveu nas redes sociais.

O avião privado ‘tocou’ pista pelas 16h04 e às 16h17 já CR7 entrava na carrinha ‘Vip’ que o transportou e aos acompanhantes até ao hospital, onde chegou cerca das 16h45 e saiu passada meia hora.