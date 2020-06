O fogo posto aumentou 106% e o assalto em estabelecimentos 200%. Os dados de 2019 constam do Relatório de Segurança Interna que revela ainda que na Região o roubo na rua é o crime grave mais comum. A violência doméstica abrandou, mas a Madeira mantém o segundo pior registo do país nas queixas por mil habitantes. É este o assunto, acompanhado por uma grande foto, que faz manchete esta quinta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Há quatro outras chamadas na capa:

- Construtoras só fazem novo hospital por 250 milhões

- Jardim finta a Justiça há 4 anos

- Nomeação polémica na CMF - Paulino Ascenção será chefe de divisão

- “Mudaram as ‘moscas’ mas o estilo de voo é o mesmo” - Presidente da autarquia de Santa Cruz, Filipe Sousa, critica o Governo Regional por ter atitudes ‘non gratas’ para com o povo do concelho

