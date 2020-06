‘Cozinha de Afecto’ da Casa do Povo de Santo António homenageou crianças da freguesia

Neste Dia Internacional da Criança, a Casa do Povo de Santo António com sua Cozinha de Afecto quis homenagear as crianças da Freguesia de Santo António com a distribuição de vários afectos para as crianças, com escalão 1, identificadas pelas Escolas Básicas do Boliqueime, Ladeira e Tanque.

A distribuição de cereais, leite, chocolates, sugos, bolos, roupa e brinquedos, ocorreu logo de manhã na casa de cada beneficiário, com o apoio da Junta de Freguesia de Santo António, do Banco Alimentar e empresas privadas.

Com esta actividade, a Casa do Povo de Santo António pretende contribuir para a diminuição das assimetrias sociais, relembrando a necessidade de reconhecer a todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de origem, o direito ao afecto, amor e compreensão, alimentação adequada, educação, protecção contra todas as formas de exploração e ao crescimento num clima de paz e harmonia.