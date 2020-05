Covid-19: Remoção (limpeza) do vírus vs. eliminação (desinfeção) do vírus

As medidas de prevenção de infeções são muito fáceis, mas precisam de ser ensinadas corretamente. Com a formação certa, por especialistas autênticos e com as ferramentas especificas.

A epidemia de informação

A aplicação das técnicas corretas de limpeza são essenciais na luta diária contra o coronavírus.

Limpar e desinfetar superfícies de toque frequente de um modo regular, é uma precaução importante para reduzir o risco de infeção.

É igualmente importante, seguir as instruções do produto de limpeza e do desinfetante para um uso seguro e eficaz, incluindo as precauções que devemos ter ao aplicar o produto, como usarmos luvas e garantirmos uma boa ventilação.

A limpeza e higienização de superfícies e de objetos são medidas de proteção importantes para a interrupção da transmissão do SARS-CoV-2.

Superfícies e objetos frequentemente tocados ou de utilização comum podem ser: mesas, bancadas, interruptores de luz, maçanetas das portas, puxadores de armário, corrimão de escadas, torneiras de lavatórios e botões de elevador, e ainda os monitores, teclados de computador, tablets e telemóveis, entre tantos outros.

A evidência de que a as infeções por SARS-Cov-2 ocorrem através das superfícies e objetos contaminados é crescente. O conhecimento atual sugere que o vírus pode permanecer viável desde algumas horas até 9 dias em superfícies de diferentes materiais, tais como, metal, plástico e vidros. Desta maneira, a limpeza de superfícies e objetos e, posteriormente, da sua desinfeção, é uma medida que assume uma especial importância na prevenção da transmissão do COVID-19 e de outras doenças respiratórias de origem viral em residências e ambientes comunitários.

Limpeza de superfícies

-Limpe as superfícies com detergente e água, antes de desinfetar. Esfregue sem esquecer cantos, curvas e ranhuras.

-Para desinfetar, use soluções diluídas de produtos com poder biocida. Siga sempre as instruções do fabricante para aplicar o produto da maneira correta e garantir uma ventilação adequada. A solução só será eficaz quando diluída na proporção correta.

-Na casa de banho, use um detergente com desinfetante na composição (lixívia, peróxido de hidrogénio ou cloreto de benzalcónio, por exemplo). Comece pelas torneiras, lavatórios e ralos, passando depois ao mobiliário, banheira ou duche, bidé e sanita. O chão é o último a receber o tratamento de choque, mas não pode ser esquecido. Deixe secar ao ar e ventile o espaço.

-Na cozinha, comece por lavar a loiça à mão ou na máquina, usando água quente e detergente. Recomendamos limpar com água e detergente e desinfetar depois as portas dos armários e puxadores, bancadas, portas e puxadores do frigorífico e das máquinas de lavar, fogão e respetivos comandos, lava-loiça, torneira e ralo. Deixe secar ao ar e abra as janelas para ventilar o espaço.

-Para mobiliário e equipamentos, use uma solução de água morna com um pouco de detergente adequado ao tipo de superfície e material. Pulverize num pano macio e sem pelos e seque de imediato. -Evite partilhar a utilização de telemóveis, auscultadores ou teclados com outras pessoas. Se não for possível, desinfete-os antes e depois de cada utilização. Agora mais do que nunca, o uso de uma capa lavável ou de uma simples película de plástico é uma excelente opção.

Produtos de limpeza que destroem o coronavírus

-Detergente e água:

A ação mecânica da lavagem com água e detergente quebra a capa protetora do coronavírus. Enxague com água limpa, seque com um pano limpo (dedique um para cada zona da casa) ou de preferência uma toalha de papel, que é deitada fora depois a sua utilização.

-Lixívia:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda uma solução diluída de lixívia (1 medida de lixívia em 49 medidas de água) para desinfetar. Use luvas e NUNCA misture com outras substâncias, sobretudo amoníaco. Não deite lixívia em cima de urina, pois as duas fazem reações químicas nocivas para o nosso organismo. Antes de aplicar, limpe a superfície com água e detergente. Seque a superfície, aplique esta solução e aguarde, no mínimo, 10 minutos antes de enxaguar e deixe secar ao ar, assegurando que ventila bem o espaço. Atenção: com o tempo, a lixívia pode corroer o metal. Não recomendável para torneiras de aço inoxidável.

-Álcool isopropílico ou isopropanol:

As soluções com pelo menos 70% de álcool são eficazes contra o coronavírus em superfícies rígidas. Primeiro, limpe a superfície com água e detergente e enxague. Depois use um toalhete humedecido em álcool (não diluído) e deixe-o atuar na superfície durante pelo menos 30 segundos para desinfetar. O álcool é seguro para todas as superfícies, mas pode fazer perder a cor nalguns plásticos. E como preparar uma solução diluída de álcool? Se usa álcool que indica 96% no rótulo, o mais frequente nas farmácias e supermercados, deve diluir em água numa proporção de 7 partes de álcool para 3 de água.

-Água oxigenada ou peróxido de hidrogénio:

Esta solução é eficaz no combate do rinovírus, o vírus que provoca a constipação, dentro de 6 a 8 minutos após exposição. O rinovírus é mais difícil de destruir do que o coronavírus. Despeje a água oxigenada não diluída num frasco de spray e pulverize a superfície a limpar. Deixe repousar durante pelo menos um minuto. Esta solução não é corrosiva. Pode usar em superfícies metálicas. É o ideal para entrar em ranhuras de difícil acesso. Pode espalhar sobre a área e não precisa de limpar. Decompõe-se em oxigénio e água.

