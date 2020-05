Covid-19 na Madeira com 46% de casos importados e 54% com transmissão local

Do total de 90 casos de infecção pelo novo coronavírus na Madeira, 46% corresponde a casos importados (41 doentes) e 54% a transmissão local (49 doentes).

Bruna Gouveia, vice-presidente do IASaúde explicou que apenas 4% dos doentes teve necessidade de cuidados hospitalares e apenas 1 doentes teve necessidade de cuidados intensivos.

Do total de infectados, 41% são doentes do género masculino e 59% do género feminino.

Até ao momento, já foram processadas 5.735 amostras no laboratório do SESARAM, tendo sido testados 5.098 indivíduos.

Ontem foram efectuados testes em mais dois lares de idosos, Porto Moniz e Tabua, num total de 18, até ao momento, o que corresponde a um total de 673 testes a utentes e 878 a funcionários.

Realizaram-se também mais 52 testes a utentes que recorreram aos vários serviços do SESARAM, sendo todos negativos.

As autoridades regionais de saúde já estudaram, até hoje, 1.485 casos suspeitos de covid-19 na Região, dos quais 1.395 foram negativos. Há, nesta altura, 254 pessoas em vigilância activa e 47 em auto-vigilância.

Relativamente à linha SRS24, foram efectuadas 26 chamadas nas últimas 24 horas. O total é agora de 7.419 atendimentos por esta via. Já alinha de apoio psicológico recebeu um total de 716 chamadas e estão 105 pessoas em acompanhamento.