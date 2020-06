Covid-19: Mais dois casos recuperados na Região

Há mais dois doentes recuperados na Madeira, que “dizem respeito a um residente no concelho da Ponta do Sol e um no concelho de Câmara de Lobos”.

Além disso, também há registo da recuperação do caso reportado na passada segunda-feira, do indivíduo que chegou à Madeira proveniente da zona centro onde foi contagiado. Por isso, conforme foi determinado pelas autoridades de saúde, este doente não estava a ser contabilizado na RAM, mas sim na região de origem.

“Temos a informar que foi feito acompanhamento do doente e os resultados dos testes de reavaliação permitem hoje reportar o caso como recuperado”, informou há instantes o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde).

Mantêm-se os 90 casos confirmados contabilizados na Região, 85 dos quais estão agora recuperados e cinco permanecem activos, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Estes são os dados mais recentes, relativamente à situação epidemiológica da covid-19 na Madeira.