Coral Puro Malte ganha medalha de ouro pela Monde Selection

Em Maio do ano passado nas comemorações dos 50 anos da marca Coral, perante todos os seus clientes, a Empresa de Cervejas da Madeira acrescentou mais uma cerveja ao portfólio da Coral, em jeito de celebração do meio século de uma das marcas mais acarinhadas pelos madeirenses.

Meio centenário “exigia uma cerveja premium e o compromisso foi cumprido com o lançamento da Coral Puro Malte, uma cerveja que combina vários tipos de malte de alta qualidade, e conta com uma estirpe de levedura exclusiva da ECM, tornando-a assim única, equilibrada”.

A satisfação e aprovação dos consumidores madeirenses fizeram com que a Empresa de Cervejas da Madeira tivesse confiança em enviá-la ao concurso da mais antiga e prestigiada organização independente na área da Seleção de Qualidade, a Monde Selection.

As medalhas da Monde Selection são atribuídas aos produtos que mais se destacam em termos de qualidade organolética, comparativamente a outros produtos da mesma categoria. A selecção é feita por um júri de especialistas, nomeados pelos seus conhecimentos profissionais. Com este feito a ECM conta, no total, com 165 medalhas atribuídas pela Monde Selection.