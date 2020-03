Convite ao recolhimento! Este domingo, além da chuva, o vento pode chegar aos 100 km/h e as ondas aos 5 metros

Embora estejam também previstos períodos de chuva ou aguaceiros que pontualmente poderão ser mais intensos, a previsão de rajadas até 100 km/h e de ondas que podem chegar aos 5 metros de altura, isto no domingo, levou já Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir avisos meteorológicos para o vento e a agitação marítima na Madeira e Porto Santo.

É mais um convite ao recolhimento o mau tempo que se perspectiva para este domingo e segunda-feira no Arquipélago da Madeira. Mais do que a precipitação no horizonte, é o vento e a agitação marítima que motivam, para já, a emissão de avisos para a Madeira.

A previsão de “vento forte do quadrante norte com rajadas até 70 km/h” na Costa Norte, e “até 100 km/h” nas regiões montanhosas, colocam estes dois sectores da ilha da Madeira sob aviso amarelo, válido entre as 06 horas de domingo, dia 22, e as 06 horas de segunda-feira, dia 23.

Depois, a partir do meio-dia de domingo, dia 22, até às 06 horas de segunda-feira, dia 23, é a vez do mar da Costa Norte da Madeira e do Porto Santo ficar também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, face à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de norte.