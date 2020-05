Consolidação de escarpa motiva interrupção de trânsito na Estrada da Corujeira de Baixo

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, devido à realização de trabalhos relativos à consolidação da escarpa dos Tornos, será necessário proceder à interrupção de trânsito na Estrada da Corujeira de Baixo, a norte do Beco do Tanque, na freguesia do Monte, com início amanhã, terça-feira, dia 5 de Maio, e por um período de cinco dias.

Durante esta intervenção, algumas carreiras (20, 21 e 48) da Horários do Funchal irão realizar percursos alternativos.

Na subida, será efectuado o itinerário normal até ao Tanque, depois, Largo da Fonte, Corujeira de Dentro até ao Reforço, onde efectuam o fim/início de viagem.

Na descida, os autocarros seguem pela Estrada da Corujeira de Dentro, em direcção ao Largo da Fonte, prosseguindo, a partir daí, o percurso com destino ao centro.