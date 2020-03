Conselho Regional do PSD reúne este sábado na Calheta

Os Estatutos dos TSD/M – Trabalhadores Sociais Democratas da Madeira e o novo Regulamento de Quotas e Autárquicas (que, pela primeira vez, abre espaço a pagamentos mais baixos e a isenções, por parte dos militantes) são os temas que marcam o Conselho Regional do PSD/M, que reúne, este sábado, dia 7 de Março, no Hotel SACCHARUM, na Calheta, naquela que será a primeira reunião deste órgão, em 2020.

Eleitas que estão as Comissões Políticas Concelhias e de Freguesia do PSD, a preparação das Eleições Autárquicas deverá ser outro dos pontos a merecer grande atenção neste Conselho Regional, que define como “prioritária”, “a união e a mobilização do partido rumo a 2021”.

A análise à governação e às diferentes medidas que têm vindo a ser desenvolvidas, a par da posição que foi assumida pelo PSD no Orçamento de Estado, serão outros temas que farão parte desta reunião.