Conheça os destaques da agenda desta quinta-feira, dia 5 de Março

- Às 09 horas realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

- Esta quinta-feira, pelas 09 horas, acontece a reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre do edifício da aquela autarquia.

- O Centro de Formação acolhe, pelas 09 horas, uma sessão de esclarecimento sobre o coronavírus, destinada a médicos e enfermeiros.

- Às 09h30, realiza-se a abertura da conferência ‘A Psicologia e o Futuro da Educação’, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, estará presente na iniciativa.

- Os secretários regionais de Saúde e Protecção Civil e de Inclusão Social e Cidadania, Pedro Ramos e Augusta Aguiar, respectivamente, visitam às 10 horas as obras de ampliação do Centro de Saúde da Nazaré.

- Pelas 10 horas, ocorre a 67.ª reunião de Câmara da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, no edifício dos Paços do Concelho.

- A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visitará, pelas 10h30, juntamente com os membros do Conselho de Administração da ARM, os trabalhos de recuperação da Levada do Monte Medonho, no Lombo do Mouro.

- Pelas 11 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita empresa a UNILIFT. Uma iniciativa inserida no ‘Roteiro da Economia’.

- Às 13 horas serão prestadas declarações sobre a reunião de Câmara do Funchal, que decorre nos Paços do Concelho.

- A ALM recebe, pelas 14h30, a reunião da Comissão Eventual ‘Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político’.

- O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura das Pós -Licenciaturas de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, que terá lugar no Auditório Florence Nightingale, Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny.

- Às 17 horas serão prestadas declarações sobre o conselho de Governo, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura a exposição organizada pela Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.