‘Confusão de números’ é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, dia 30 de Março de 2020. Nesta edição, o destaque vai para o balanço que o Governo Regional e o IASAÚDE vêm a apresentar diariamente na Madeira e que têm suscitado muitas dúvidas. Não só não estão em consonância com os apresentados a nível nacional pela Direcção-Geral de Saúde, mas também são parcialmente incoerentes e ainda sugerem uma realidade distinta da verificada no terreno pelo DIÁRIO.

Maior aperto policial, paragem das obras e suspensão dos jornais nas bancas

O Aumento de casos de covid-19 nos últimos dias e desrespeito pelo isolamento social levam Governo Regional a impor novas medidas a partir da próxima meia-noite. Há já 39 infectados e o vírus já chegou a seis concelhos da Região, segundo dados divulgados ontem, no boletim epidemiológico. Em relação aos passageiros que chegam à ilha com crianças, estão desobrigados a quarentena em hotéis e o executivo madeirense deixa associações de imprensa e de meios em “estado de choque” com o DIÁRIO a repudiar as restrições à informação.

Mercado interno será decisivo

Roland Bachmeier, empresário que vendeu os seus hotéis um mês antes do impacto do vírus, fala sobre os enormes desafios para o futuro do destino e do Turismo;

Vendas no Norte da ilha ‘disparam’ 70% com vírus e Isolamento social potencia aumento de assaltos são as restantes chamadas nesta edição impressa do seu DIÁRIO.

