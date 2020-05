Conforama reabre lojas em Portugal

A empresa colocou em prática um protocolo de segurança para garantir o bem-estar dos colaboradores e clientes. Este inclui acesso limitado à loja, novos horários de abertura e desinfeções periódicas, entre outras medidas Para celebrar a reabertura das suas lojas, a Conforama lança a campanha

“Reimagina a tua casa”, com produtos de mobiliário, sofás e colchões sem IVA.

A Conforama volta a abrir as suas 11 lojas em Portugal, nomeadamente em Albufeira, Amadora, Cascais, Corroios, Gaia, Matosinhos, Sintra, Montijo, Funchal, Olhão e Setúbal, estas duas últimas têm data de reabertura marcada para 1 de Junho, enquanto que todas as outras já se encontram de portas abertas.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos seus clientes e colaboradores, a Conforama desenvolveu um protocolo de segurança para todos os seus estabelecimentos. Entre outras medidas, o acesso à loja estará limitado, o horário de funcionamento será ajustado e a desinfecção das mãos com uma solução alcoólica será facilitada.

Os colaboradores usarão máscaras e luvas, mantendo uma distância de segurança de dois metros entre si e entre os clientes, desinfectando todas as superfícies frequentemente e medindo a febre antes de iniciar o dia de trabalho.

“Estamos muito felizes por podermos reabrir todas as nossas lojas em Portugal e atender os nossos clientes de forma presencial novamente, embora continuem a ser possíveis as compras online através do nosso website, tal como aconteceu durante todo o período de confinamento”, explica David Almeida, Diretor Geral da Conforama em Espanha e Portugal, salientando que o mais importante é “a segurança e o bem-estar dos nossos clientes e funcionários”. Daí a criação de um protocolo para garantir a reabertura num ambiente seguro.