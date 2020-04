“Confiança” é essencial para a retoma do turismo

José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, participa na conferência do Diário ‘Pensar o Futuro’ e não tem dúvidas de que a retoma do sector turístico dependerá, a todos os níveis, de sentimentos de “confiança”

“A Madeira foi dos destinos europeus o que melhor geriu esta pandemia”, afirma o gestor hoteleiro que considera que esta é uma forma de construir confiança.

O Grupo Pestana tem 110 hotéis, estando apenas 3 a funcionar e fora de Portugal e a reabertura terá de ser gradual e sempre dependente de condições internacionais, sobretudo no transporte aéreo.

A “confiança para os trabalhadores e dos clientes” é considerada essencial para a retoma, bem como das populações que não devem sentir receio da vinda de turistas.

As companhias aéreas, sublinha, são fundamentais e, lembra José Theotónio, só vão recomeçar a viajar para os destinos que forem mais atractivos e derem melhores condições.