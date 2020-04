Concurso ‘Europe Calling’ mantém-se com recurso aos meios digitais

O concurso ‘Europe Calling’, iniciativa do gabinete da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, em parceria com o Europe Direct Madeira e com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia - Direcção Regional da Juventude, retoma com um novo prazo para a entrega dos trabalhos.

Através de um comunicado de imprensa, explica que “o concurso estava suspenso devido às circunstâncias advenientes da covid-199, e pelo facto de não haver uma data prevista para o reinício das aulas”.

No entanto, e porque algumas escolas já tinham trabalhos concluídos, a continuidade do mesmo foi assegurada num novo formato de organização, sendo que os alunos têm até ao dia 30 de junho para concretizar os vídeos com o tema ‘Uso de Plástico e Protecção Ambiental’. Os resultados serão divulgados pela organização no dia 15 de Julho com recurso aos meios digitais.

Sara Cerdas considera que “o cancelamento do concurso seria um dissabor para aqueles alunos que já idealizaram os seus trabalhos, e há até quem já os tenha concluído.”

O concurso é dirigido às escolas com ensino secundário da Madeira, detentoras de um Clube Europeu ou similar. Os alunos têm o desafio de realizar um vídeo publicitário, subordinado a uma temática anual, este ano sobre o ‘Uso de plásticos e protecção ambiental’ e o prémio consiste numa viagem e visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.