Concluídas obras de recuperação de veredas no sítio da Furna na Ribeira Brava

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava deu por terminadas as obras de recuperação de veredas, num total de mais de seis quilómetros, no sítio da Furna, e ainda um novo ponto de encontro para locais e visitantes, um miradouro com churrasqueira e uma pequena capela, onde está São Bento, padroeiro local, e uma Nossa Senhora de Fátima, ambos oferecidos pela população local..

“Esta é a prova que a proximidade com os locais e atenção as suas necessidades é primordial para este executivo”, diz Marco Martins, presidente da junta de freguesia da Ribeira Brava, dando conta que este é um investimento realizado em parceria com a câmara local.