Concelhia do Partido Socialista realça trabalho de reflorestação no Parque Ecológico do Funchal

A concelhia do Funchal do Partido Socialista, no âmbito da iniciativa ‘Pelo Funchal’, visitou, este sábado, o Parque Ecológico do Funchal, dando conta de todo o trabalho de reflorestação feito pela Câmara Municipal do Funchal, após os incêndios de 2016, destacando ainda a recuperação e criação dos percursos pedestres e de BTT.

O Parque Ecológico do Funchal conta com mais de 280 mil árvores plantadas, uma intervenção fundamental na reabilitação das várias áreas ardidas e que vem recuperar toda a área afectada pelos fogos que ocorreram no verão de 2016. Paulo Bruno Ferreira, presidente da concelhia, realçou o excelente trabalho que tem sido feito no Parque Ecológico, em prol da segurança das populações e da sustentabilidade.

Uma das outras intervenções realçadas por Paulo Bruno Ferreira, que se fez acompanhar por outros membros da concelhia e respectiva Secção do Monte, foram a recuperação e criação dos percursos pedestres e de BTT, que surgiram no âmbito de uma política de dinamização do Parque Ecológico. Paulo Bruno Ferreira lembrou ainda que estes percursos são uma forte atracção turística para todos os madeirenses e todos aqueles que nos visitam e que agora podem usufruir dos mesmos em segurança.

A iniciativa ‘Pelo Funchal’ arrancou esta semana e percorrerá as dez freguesias do concelho, com o objectivo de atender as necessidades dos seus munícipes e fomentar uma relação de proximidades com os cidadãos.