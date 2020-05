O complexo balnear do Galo Resort, no Caniço-de-baixo, reabre a 3 de Junho com medidas de higiene e segurança, distanciamento físico e sensibilização dos utilizadores para garantir uma experiência segura e confortável.

Neste primeiro mês de abertura, que funcionará em formato ‘softopening’, o complexo vai encerrar às segundas e terças-feiras, mantendo-se os horários e os preços.

Conhecido como ‘a praia do Galo’, o complexo balnear do Galo Resort é uma boa alternativa para quem não gosta de calhau e não tem medo de mergulhar em águas profundas. Num estilo Riviera, o acesso à água faz-se através de escadas ou degraus, a partir de pequenos solários ao nível do mar, considerado por muitos como um “verdadeiro paraíso”.

Por ser um espaço de pequena dimensão, muito propício a uma elevada concentração de pessoas, foi necessário repensar a forma como a praia passará a ser usufruída, no sentido de minimizar os aglomerados de gente e os potenciais riscos de contaminação inerentes no contexto de Covid-19.

Apesar do reforço de medidas de higiene e segurança, o complexo contará com um agente de ambiente social e higiene que irá monitorizar e garantir as medidas implementadas, com equipamentos de segurança, uma área destinada ao isolamento de casos suspeitos, e sinalética de sensibilização dos utilizadores.

O número de espreguiçadeiras disponíveis será reduzido e o espaço reorganizado, sensibilizando para os três metros de distanciamento entre chapéus de sol e espreguiçadeiras e 1,5m entre famílias e individuais. A partir de agora, o distanciamento social é obrigatório, bem como o uso de máscara aquando da circulação dos banhistas de/para a bilheteira/bar e WC e a higienização e limpeza de superfícies frequentemente tocadas será reforçada.