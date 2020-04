A partir de manhã, dia 23 de Abril, o Grupo Horários do Funchal disponibiliza mais locais de venda de títulos pré-comprados para as viagens interurbanas da Companhia de Carros de São Gonçalo, anunciou a companhia em comunicado de imprensa.

Recorde-se que no âmbito das medidas tomadas para combater a propagação da covid-19, foi temporariamente suspensa a venda de bilhetes a bordo dos autocarros, o que levou a que a Companhia de Carros de São Gonçalo, passasse a disponibilizar o título de transporte (bilhete) em pré-comprados, desde o passado dia 1 de Abril.

Estes títulos pré-comprados, encontram-se à venda, nas lojas de Venda e Atendimento ao Público da Horários do Funchal, no Centro Comercial Anadia e Pinga. A estes acrescem a partir de amanhã outros três novos pontos de venda.

- Na Camacha, loja RE7PC, localizado no Camacha Shopping, aberto de segunda-feira a sábado das 9 às 13 horas e das 14 às 19 horas.

- No Curral das Freiras, no Mini Mercado Sabores da Falésia , localizado no Curral das Freiras, na Estrada do Cidrão, número 1. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado das 8 às 22 horas, e domingos das 08 às 17 horas.

- Em Santana, no Posto CTT de Santana, na Avenida Manuel Marques da Trindade, n.º 55B, com o horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 13h30.

O Grupo Horários do Funchal relembra aos utilizadores de transportes público que existe um conjunto de medidas que em vigor, nomeadamente a recomendação de utilização de máscara de protecção individual nos autocarros, pelo que solicita “a compreensão e o cumprimento por parte dos utilizadores de todas as medidas”.

Recomenda ainda que a utilização do transporte público seja “apenas para deslocações inadiáveis”.