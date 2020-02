Como limpar para evitar os vírus e a gripe?

Sentir os sintomas debilitantes da gripe uma vez - febre de vários dias, calafrios, dores no corpo e nariz pinguento - é suficiente para convencer alguém a tomar precauções contra a contração do vírus.

Uma das maneiras mais eficazes de manter a doença afastada, é limpando e desinfetando.

Aqui, reunimos conselhos sobre como fazê-lo da maneira certa:

Escolha o detergente certo

Desinfetantes e produtos de limpeza com ação desinfetante são os únicos produtos que matam germes - mas só funcionam se as instruções do rótulo forem seguidas.

Escolher o produto de limpeza adequado para a área que pretende limpar, também é importante. Não é por acaso que as fórmulas dos produtos foram atribuídas a diferentes divisões.

Leia e siga sempre as instruções do rótulo e escolha o produto certo para a área que quer limpar!

Conheça e limpe os “pontos quentes”

As superfícies tocadas com mais frequência pela casa são, provavelmente, onde o vírus da gripe terá mais propensão instalar-se e a propagar-se, por isso é importante conhecer estes “pontos quentes” e desinfetá-los, no mínimo, semanalmente.

Limpe os interruptores de luz, as maçanetas das portas e dos armários, puxadores de torneiras, puxadores de gavetas e comandos de televisão ou de portas, sem esquecer os telefones, telemóveis e teclados compartilhados.

Lave as mãos da maneira certa

Uma das maneiras mais simples para não adoecer ou evitar espalhar germes para outras pessoas é manter as mãos limpas durante o dia. Lavar as mãos várias vezes ao dia é uma obrigação e provavelmente a melhor técnica de controle dos focos de infeção. Mas não pode lavar as mãos por 2 segundos e esperar estar livre dos germes e bactérias.

Precisa no mínimo de esfregar as mãos durante pelo menos 30 segundos, com sabão e água morna, principalmente em todas as áreas entre os dedos, palmas e costas das mãos. Não se esqueça das unhas!

Vida e incubação do Vírus

Num espaço seco, o vírus da gripe pode viver cerca de 12 horas em superfícies não porosas (se não forem devidamente desinfetadas). Estas superfícies abrangem vidro, plástico e metal. Mas em materiais mais absorventes, como esponjas e roupas, o vírus pode sobreviver por dois a cinco dias, por isso é extremamente importante que a saúde se mantenha protegida e que você se mantenha vigilante, por exemplo, ao lavar as roupas e a manter os objetos limpos durante a temporada da gripe.

As pessoas doentes têm geralmente um período de incubação de duas semanas, a partir do momento em que os sintomas aparecem pela primeira vez.

Seja um cuidador diligente

Se alguém na sua casa ficar doente, verifique se tem detergentes que contêm cloro, peróxido de hidrogénio, antissépticos e álcool à mão. Limpe usando luvas descartáveis, é importante ter uma barreira entre si e os germes que está a eliminar, para ajudar a garantir que, também não fique doente durante o processo.

Enquanto cuida de um ente querido: Lave as roupas de cama e toalhas contaminadas enquanto estiverem doentes e quando estiverem melhores - e lave-as separadamente da roupa das outras pessoas.

Alguns ciclos completos de lavagem, quando aliados a detergentes que eliminam vírus, reduzem em grande escala as hipóteses de uma recaída da gripe.

Substitua as escovas de dentes quando os doentes estiverem melhores. É importante ter uma nova e fresca escova de dentes, livre do vírus, então substitua a antiga, cheia de germes, para que não exista risco de contaminação cruzada!

Pela sua saúde, lave as mãos frequentemente!

